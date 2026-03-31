Суд прекратил дело о банкротстве Лерчек

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) в связи с погашением ее задолженности по налогам.

Представитель Лерчек на заседании 17 марта передал суду документ о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной. Он заявил об отсутствии у нее долга по налогам, пишет РИА Новости.

Ранее домашний арест Чекалиной был заменен на запрет определенных действий. Производство по уголовному делу приостановлено из-за состояния здоровья подсудимой. Недавно стало известно, что Чекалина больна раком желудка четвертой стадии.

Дело против Лерчек о незаконном выводе 251,5 млн рублей из России Гагаринский суд Москвы начал рассматривать в ноябре 2025 года. Вторым фигурантом дела является бывший муж Валерии Артем Чекалин. По вменяемой статье Чекалиным грозит от трех до семи лет заключения. Лерчек свою вину не признает. Она утверждает, что занималась контентом для фитнес-марафона. Ее бывший муж частично признал вину, однако его защита утверждает, что в действиях Чекалина отсутствует состав преступления по вменяемой статье.