"Чтобы не возникало проблем": свердловским полицейским дали команду сменить форму

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков подписал приказ о переходе личного состава гарнизона на ношение летней форменной одежды. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, до долгожданного дня людям в погонах осталось уже совсем немного.

"Командирам всех служб и подразделений предписано провести строевые смотры, в рамках которых лично проверить готовность вверенных сил к теплому периоду года. А там, где имеются проблемные вопросы, оперативно принять комплекс мер по их решению. Кроме того, генерал Мешков потребовал, чтобы в рамках занятий по служебной подготовке были повторно доведены установленные ведомственной нормативной базой правила ношения форменной одежды и знаков отличия", - отметил полковник Горелых.

Он также пояснил, что при заступлении на охрану общественного порядка не допускается смешанная форменная одежда с гражданской. Каждый представитель МВД должен быть опрятным, а все элементы формы – подогнанными по размеру, чистыми и отглаженными. Изношенные детали одежды не должны присутствовать.

"Все, что влияет на имидж правоохранительного ведомства, от чего напрямую зависит качество обратной связи с населением в сфере безопасности, должно быть понятным и удобным. Чтобы при решении задач, связанных с защитой граждан от проявлений криминала, не возникало непредвиденных проблем", - резюмировал Валерий Горелых.

Легкое и удобное летнее обмундирование сотрудникам ОВД можно будет надеть начиная с 13 апреля.