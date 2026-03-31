ТМК и ВолгГТУ намерены вместе развивать науку и образование в Волгоградской области

Исследовательский центр Трубной металлургической компании (ИЦ ТМК) и Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) подписали долгосрочное соглашение о партнёрстве, рассчитанное на десятилетний период. Согласно достигнутым договоренностям, обе стороны намерены объединить усилия в области проведения совместных научных исследований, а также в работе по совершенствованию научно-образовательной инфраструктуры Волгоградской области.

Как сообщает пресс-служба ТМК, сотрудничество подразумевает совместную работу в областях науки и образования. Ключевыми направлениями являются проведение совместных научных исследований, обмен передовых технологий, внедрение цифровых решений в промышленные процессы, а также разработка и реализация общих образовательных курсов и программ производственной практики. На начальном этапе фокус будет сделан на совершенствовании методик выплавки нержавеющих сталей и изготовлении нержавеющих видов труб.

По словам генерального директора ИЦ ТМК Игоря Пышминцева, партнёрские инициативы обеспечат не только успешное решение насущных технических задач, но и сформируют кадровый резерв, обладающий наиболее ценными навыками и знаниями.

Как считает исполняющий обязанности ректора ВолгГТУ Александр Навроцкий, совместные усилия образовательного учреждения и промышленного гиганта откроют путь к скорейшему внедрению инноваций, укрепят фундамент научных изысканий и сформируют благоприятную среду для возникновения прорывных технологий в сфере металлургии. По его словам, это инвестиция в устойчивое развитие как Волгоградской области, так и отрасли в целом.

Взаимодействие между ТМК и ВолгГТУ строится на плановой основе. Прежде, при содействии Волжского трубного завода (ВТЗ, филиал ТМК) в учебном заведении начали свою работу: кафедра "Охрана окружающей среды и ресурсосбережение", лаборатория, специализирующаяся на обработке металлов давлением, а также специально оборудованная аудитория ТМК.