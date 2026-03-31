В Екатеринбурге осуждены трое подростков, устроившие теракт за 40 тысяч рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о теракте на железной дороге. Обвиняемых в преступлении подростков отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, на скамье подсудимых оказались трое несовершеннолетних жителей Первоуральска. Расследование показало, что в июле 2024 года подростки за денежное вознаграждение, выполняя указания организатора преступления, подожгли два релейных шкафа на перегоне "Первоуральск-Подволошная" Свердловской железной дороги. За совершенный теракт они получили 40 тысяч рублей.

В результате оба шкафа оказались уничтожены. Сумма ущерба "Российским железным дорогам" превысила 1,3 млн рублей.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал поджигателей виновными по статье УК РФ "Террористический акт, совершенный организованной группой". Каждому из них назначено 6 лет лишения свободы: двоим в воспитательной колонии, а еще одному, уже достигшему совершеннолетия на момент приговора – в колонии общего режима.

Полученные за теракт деньги конфискованы по решению суда. Как уточнили в прокуратуре, уголовное дело в отношении организатора выделено в отдельное производство.