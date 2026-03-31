31 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Рынок демотивирует людей к получению образования - депутат Смолин

Зарплаты курьеров в Москве превысили доходы дипломированных специалистов: на 12% — с высшим образованием, на 27% — со средним. На эти данные обратил внимание первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Медианный заработок доставщиков достиг 137 тыс. рублей в месяц. Зарплаты в рыночном секторе растут гораздо быстрее, чем в бюджетном, и это демотивирует людей к получению образования, отмечает депутат. Все чаще люди со средним профессиональным или высшим образованием уходят на неквалифицированную работу, чтобы зарабатывать больше. То есть создается ситуация, стимулирующая отрицательный образовательный отбор, а значит, нехватка кадров будет только нарастать, заключил Смолин.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева считает, что труд высококвалифицированных специалистов явно недооценен. При этом их очень не хватает. При их дефиците зарплаты должны быть высокими, а они, наоборот, низкие. Это свидетельствует о неправильной экономической модели.

"Курьеры — это лакмусовая бумажка того, что действительно в нашей экономике творятся какие-то безобразия. Молодые люди рассуждают: зачем мне высшее образование, если я после вуза все равно буду там каким-то самозанятым или даже раздавать пиццу на велосипеде? Это тоже проявление безработицы, хотя и принято считать, что она у нас минимальная", — говорит экономист Валентин Катасонов.

