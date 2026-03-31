В Московской области предотвращён теракт на предприятии ОПК

В Подмосковье предотвращён теракт. Речь идёт о попытке подрыва предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Злоумышленник с помощью Telegram познакомился с представителем украинских спецслужб. По заданию куратора предполагаемый исполнитель теракта прятал средства поражения, поджигал релейные шкафы на железнодорожных путях, а также занимался разведкой объектов топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, расположенных в столичном регионе.

Потом россиянин устроился на работу в одно из предприятий ОПК в Московской области, чтобы совершить теракт на его территории. Он переделал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами и собрался изъять из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ). В момент изъятия СВУ будущего террориста попытались задержать, он оказал вооруженное сопротивление и был убит.

На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему. В телефоне преступника обнаружена переписка с украинским куратором, дававшим указания по изъятию тайника и совершению террористического акта на предприятии ОПК, сообщает центр общественных связей ФСБ России