В Губкинском главе УК грозит наказание за падение снега с крыши на женщину

В Губкинском ушло в суд дело 59-летней главы местной УК. Ей вменяют плохую уборку снега, из-за которой он сошёл на местную жительницу.

По версии следствия, в сентябре 2024 – марте 2025 гг. глава УК спустя рукава курировала содержание жилого дома № 10 в 14 микрорайоне. Из-за её бездействия в марте 2025 г. скопившийся на крыше снег сошёл на пожилую жительницу этого дома. Случайные очевидцы помогли пострадавшей выбраться из-под снега и предотвратили трагические последствия. Дело ушло в суд, сообщает прокуратура Ямала.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что делать, чтобы люди не гибли под снегом.

"Тут дело не в законодательных инициативах, а в выполнении своих обязанностей. К сожалению, стихия в этом году активна, климат меняется, зимы даже на севере становятся мягче, снежнее", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос Накануне.RU в кулуарах форума "ЕР" "Есть результат", который прошёл в Екатеринбурге.

Он добавил, что надо вовремя чистить крыши зданий.

"Все должны на своих местах выполнять свои обязанности", - сказал Артюхов.