Польша отказала США в отправке систем Patriot на Ближний Восток

Польша не будет предоставлять США системы ПВО Patriot, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Накануне издание Rzeczpospolita сообщило, что Вашингтон потребовал от Варшавы перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей. Но это немыслимо, сказал министр, потому что они используются для защиты польского воздушного пространства на восточном фланге НАТО. Варшава не намерена никуда их перебрасывать. "Безопасность Польши является абсолютным приоритетом", - написал Косиняк-Камыш.

По данным Rzeczpospolita, польская армия имеет две батареи системы Patriot, в которую входят 16 пусковых установок. Они позволяют сбивать ракеты или самолеты с расстояния до 100 км. С 2027 года должны начаться поставки еще шести батарей, контракты были заключены еще осенью 2023 года, но в свете последних событий это может оказаться под вопросом. По оценкам британских экспертов, только за первые 16 дней войны с Ираном американцы и другие страны Персидского залива использовали более 1,5 тыс. ракет PAC-3.

"Это не меняет того факта, что оборона США и их союзников в этом регионе дырявая, и иранцы нанесли им тяжелые удары", - пишет издание.

Оно подсчитало, что без увеличения производственных мощностей американцам потребуется более двух лет, чтобы восполнить только то, что было израсходовано в течение первых 16 дней войны. А чтобы восстановить все запасы ракет, потребуются годы.