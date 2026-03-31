Польша отказала США в отправке систем Patriot на Ближний Восток

31 Марта 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Фото: AP Photo / Evan Vucci

Польша отказала США в отправке систем Patriot на Ближний Восток

Польша не будет предоставлять США системы ПВО Patriot, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Накануне издание Rzeczpospolita сообщило, что Вашингтон потребовал от Варшавы перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей. Но это немыслимо, сказал министр, потому что они используются для защиты польского воздушного пространства на восточном фланге НАТО. Варшава не намерена никуда их перебрасывать. "Безопасность Польши является абсолютным приоритетом", - написал Косиняк-Камыш.

По данным Rzeczpospolita, польская армия имеет две батареи системы Patriot, в которую входят 16 пусковых установок. Они позволяют сбивать ракеты или самолеты с расстояния до 100 км. С 2027 года должны начаться поставки еще шести батарей, контракты были заключены еще осенью 2023 года, но в свете последних событий это может оказаться под вопросом. По оценкам британских экспертов, только за первые 16 дней войны с Ираном американцы и другие страны Персидского залива использовали более 1,5 тыс. ракет PAC-3.

"Это не меняет того факта, что оборона США и их союзников в этом регионе дырявая, и иранцы нанесли им тяжелые удары", - пишет издание.

Оно подсчитало, что без увеличения производственных мощностей американцам потребуется более двух лет, чтобы восполнить только то, что было израсходовано в течение первых 16 дней войны. А чтобы восстановить все запасы ракет, потребуются годы.

Теги: Польша, США, ПВО, ракеты


