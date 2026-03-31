Экс-мэру Среднеуральска Зашляпину дали штраф в 190 млн за попытку дать взятку

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина виновным в покушение на взяточничество, однако не стал отправлять в колонию. Вместо этого ему назначили штраф в размере 190 млн рублей.

По версии следствия, в октябре 2021 года экс-сотрудник ФСБ Артем Шунайлов встретился в кафе Plov Project с Зашляпиным и общественником Видади Мустафаевым и предложил за 10 млн рублей оказать давление на правоохранителей, которые занимались расследованием уголовного дела, где фигурировал мэр и другие сотрудники горадминистрации. Разрешить ситуацию полностью обвиняемый не обещал, но сказал, что поможет "минимизировать возможные последствия", воспользовавшись "своими должностными полномочиями и авторитетом".

Уже 28 октября через Мустафаева Зашляпин передал сотруднику ФСБ 3 млн рублей, а в феврале 2022 года еще 3 млн. Однако, деньги якобы остались у Видади Мустафаева.

На прошлой неделе состоялись прения сторон. Гособвинение запрашивало для бывшего градоначальника шесть лет колонии. Суд также просили переквалифицировать статью обвинения на ч.3 ст.30, ст.291 "Покушение на взяточничество".

Статью переквалифицировали, однако дали Зашляпину только штраф. А вот Артема Шунайлова приговорили к шести годам колонии общего режима, признав виновным по ч.3 ст.30, ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Сам Видади Мустафаев сейчас арестован по другому уголовному делу.