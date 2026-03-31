Минцифры обяжет бизнес и самозанятых пользоваться платной госпочтой

Министерство цифрового развития предложило создать государственную платформу электронной почты для официальной переписки между гражданами, компаниями и госорганами. Законопроект ведомство направило в правительство 25 марта 2026 года, пишет газета "Ведомости". Согласно документу, юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые обязаны подключиться к системе и платить за ее использование. Власти планируют разрешить создание цифровых почтовых ящиков с 1 сентября 2026 года.

Сейчас "Почта России" уже доставляет электронные заказные письма по цене от 60 до 90 рублей, но новый проект вводит более широкие понятия цифровой почтовой системы. За разработку платформы будет отвечать уполномоченная правительством организация связи. Кабинет министров сам установит тарифы и правила работы, при этом в тексте документа уже есть упоминание ежемесячной платы за владение ящиком и сборов за отправку юридически значимых документов. Пока Минцифры и "Почта России" отказываются комментировать детали этой реформы.

Юристы и предприниматели отмечают, что бизнесу давно нужен надежный единый канал для документов, который исключит риск потери писем. Однако экспертов тревожит сочетание обязательности и платности сервиса. Они подчеркивают, что в других странах базовый доступ к государственным цифровым ящикам обычно бесплатный. Российская же модель может стать для малого бизнеса навязанной услугой и создать дополнительную финансовую нагрузку.

Ранее Минцифры направило в правительство новый законопроект для финансовой поддержки "Почты России", которая уже несколько лет сталкивается с оттоком кадров. Согласно документу, госоператор станет единственным каналом для доставки всех официальных писем от государственных органов.