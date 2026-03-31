Горелкин: В Госдуме никогда не обсуждался полный запрет VPN

В Госдуме никогда не обсуждался полный запрет VPN и введение ответственности за его использование, сообщил первый зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

"Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений. Именно в этой логике разрабатывались соответствующие законодательные инициативы", - написал Горелкин в своем канале на платформе Max.

По мнению депутата, введение административной ответственности для граждан за использование VPN-сервисов – это вариант "в лоб". Он добавил, что не поддерживает такое решение.

Ранее Минцифры России выступило против введения административной ответственности за использование VPN. По словам главы министерства Максута Шадаева, власти хотят ограничить использование VPN с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. Введение административной ответственности – решение в лоб, которое министерству категорически не нравится. Есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них – доступы разработчиков, встроенная оплата.