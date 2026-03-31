В Тюмени в доме на улице Газовиков обрушилась плита перекрытия балкона на верхнем этаже

В Тюмени в доме №20 по ул. Газовиков обрушилась плита перекрытия балкона на верхнем этаже, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В результате инцидента пострадавших нет.

Прокуратура Тюменской области организовала проведение проверки по данному факту с привлечением контролирующих органов. В рамках надзорных мероприятий также будет дана оценка работе уполномоченных органов и обслуживающей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.