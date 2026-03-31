В Белгородской области ФСБ задержала за шпионаж агента спецслужб Украины

В Белгородской области задержали агента спецслужб Украины, передававшего данные о местах скопления военнослужащих. Об этом сообщили в ФСБ России.

Мужчина 1990 г.р. через иностранный мессенджер был завербован Главным управлением разведки Минобороны (ГУР МО) Украины. За денежное вознаграждение он должен был собирать информацию об обстановке в приграничной зоне Белгородской области.

Выполняя задание, шпион установил координаты скопления военнослужащих и военной техники Вооруженных сил РФ и переслал эту информацию кураторам через мессенджеры. Полученные данные были использованы противником для нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов.

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли опасную операцию украинских спецслужб в Москве. Иностранные агенты планировали купить партию мощных беспилотников прямо на одном из заводов. Следствие установило, что преступники собирались оснастить беспилотники взрывчаткой и атаковать объекты в столице.