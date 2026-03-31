Сергей Кравчук держит на личном контроле реконструкцию Центра "Единство" для жителей микрорайона Красная Речка

В Хабаровске в рамках исполнения поручения мэра Сергея Кравчука проводится реконструкция здания Центра «Единство» в микрорайоне Красная речка.

Вопрос о его дальнейшим ремонтом был поднят в ходе прямой линии главы региона. Обновление здания проходит поэтапно уже несколько лет.

На данный момент строители провели работы по обустройстве дренажной системы для защиты подвала от подтоплений, заменили кровлю, провели благоустройство прилегающей территории. После детального обследования часть конструкций, признанных непригодными, была демонтирована.

«Это одно из крупнейших профильных учреждений города площадью более 3 тысяч квадратных метров. Ранее мы обсудили с руководством центра текущий этап модернизации и перспективы дальнейшего обновления объекта. Всё это стало возможным благодаря командной работе и поддержке всей вертикали власти – от Президента до руководства муниципалитета, а также при личном участии губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина. Сейчас. «Единство» вступает в новый важный этап - капитальный ремонт всех инженерных коммуникаций. На эти цели выделено 37 миллионов рублей и городского бюджета», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

«Мы уже отыграли аукцион и приступаем к работам по замене инженерных коммуникаций. Предстоит полностью заменить системы водоснабжения, канализации, электроснабжения, а также смонтировать современную вентиляцию, кондиционирование и систему пожаротушения. Согласно контракту, подрядчик должен завершить этот блок до 1 октября 2026 года. Это фундамент, без которого невозможно двигаться дальше», - сообщила Татьяна Киселева, директор Центра работы с населением «Единство».

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул, что работа по социальным объектам такого масштаба должна быть системной.

«Центр «Единство» - это важнейшая площадка для общения и самореализации хабаровчан. Объект огромный, и мы понимаем, что привести его в порядок за один год невозможно. Поэтому мы работаем планово. В этом году завершаем проектирование внутренних помещений, чтобы уже в 2027 году выйти на их капитальный ремонт. Наша цель - создать здесь современные, комфортные условия для жителей. Город продолжит выделять бюджетные средства на эти цели, также мы рассматриваем возможность привлечения дополнительного финансирования», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

После обновления инженерных сетей и внутренних пространств завершающим этапом станет ремонт фасада здания и его полное техническое оснащение.