В Березниках будут судить водителя, устроившего смертельное "пьяное" ДТП с автобусом

В Березниках будут судить водителя, устроившего смертельное "пьяное" ДТП с автобусом, в котором погибли двое человек, один пострадал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Пермского края.

Завершено расследование в отношении жителя Березников 1993 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость" и п.п. "а, в" ч. 6 ст. 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортными средствами" УК РФ.

Установлено, что в августе прошлого года фигурант, будучи пьяным, управлял автомобилем ВАЗ-21102. В салоне машины еще находилось шесть пассажиров. Двигаясь на большой скорости и не справившись с управлением на мокрой после дождя дороге, обвиняемый допустил наезд на стоящий автобус "Мерседес Бенц". В результате ДТП двое пассажиров, молодой человек и девушка, от полученных травм скончались.

Еще одна девушка, находившаяся в салоне автомобиля, получила травмы головы, груди, позвоночника. Данные повреждения были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью.