В "Кольцово" задержали три рейса в Санкт-Петербург. Это следует из данных онлайн-табло екатеринбургского аэропорта.

Согласно расписанию, рейс 5N-502 компании "Смартавиа" перенесен с 07.15 на 13.00, рейс FV-6402 от "России" отправится в 15.05 вместо 06.10, а пассажирам рейса DP-516 на 05.40 от "Победы" придется ждать вылета минимум до 16.00.

Напомним, что 25 марта в "Кольцово" также задерживали сразу пять рейсов в направлении Санкт-Петербурга из-за атаки беспилотников на Ленинградскую область.