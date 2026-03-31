В Тюмени в кузове манипулятора, припаркованного около одного из жилых домов, обнаружили новорожденную девочку

В Тюмени в кузове манипулятора, припаркованного около одного из жилых домов, обнаружили новорожденную девочку. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Девочка жива, ей оказывается помощь в медицинском учреждении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела. Также надзорный орган организовал проведение проверки исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты расследования поставлены прокуратурой области на контроль.