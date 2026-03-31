В ЕС назвали "загадочным" решение Украины приостановить проверку "Дружбы"

В ЕС назвали "загадочным" решение Украины о приостановке проверки нефтепровода "Дружба", сообщает портал Euractiv.

"У нас нет четкого представления о том, что за игру ведет Украина", - заявил неназванный дипломат ЕС.

Другие источники назвали попытки Киева препятствовать проверке трубопровода "неразумными" и "непонятными", пишет ТАСС.

Инспекторы ЕС, прибывшие 18 марта на Украину для осмотра нефтепровода "Дружба", который якобы поврежден и поэтому не работает, уже две недели сидят в Киеве.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до тех пор, пока та не возобновит поставки по нефтепроводу российской нефти. И правящий режим решил пустить европейскую делегацию 18 марта, так как рассчитывал на то, что 19 марта на саммите ЕС Венгрия снимет свое вето. Но Будапешт не клюнул на эту уловку и потребовал сначала запустить нефтепровод.