В Екатеринбурге суд прикрыл стрелковый клуб, в котором погиб посетитель

В Екатеринбурге приостановлена работа стрелкового клуба, в котором погиб посетитель. Такое решение вынес Кировский районный суд города.

Как сообщили Накануне.RU в суде, речь идет о спортивно-стрелковом клубе "Леон" в уральской столице. Организация признана виновной в нарушении правил оборота оружия, которое повлекло тяжкие последствия.

Как было установлено судом, 21 февраля 2026 года на стрелковом объекте клуба по улице Шоферов, 5А в ходе учебно-тренировочных занятий по практической стрельбе сотрудники клуба дали 24-летнему молодому человеку спортивное огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом и патроны к нему. При этом, как оказалось, посетитель не имел необходимых разрешений на хранение и ношение оружия. В результате он погиб от самострела.

Кировский райсуд Екатеринбурга признал клуб виновным по статье КоАП РФ "Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета оружия и патронов к нему". За это "Леон" закрыт на 25 суток. Решение суда подлежит немедленному исполнению.