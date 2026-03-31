"Уральские авиалинии" снова летают из Екатеринбурга в Харбин

Компания "Уральские авиалинии" возобновила полеты по маршруту "Екатеринбург - Харбин". Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Первый полет компания выполнила 29 марта с практически полной загрузкой. В дальнейшем рейсы будут осуществляться дважды в неделю: из Екатеринбурга - по четвергам и воскресеньям, а из Харбина - по пятницам и понедельникам.

Помимо этого, "Уральские авиалинии" до шести раз в неделю летают из уральской столицы в Пекин.

Напомним, важным преимуществом для российских путешественников в Китай стал безвизовый режим между странами. По 14 сентября 2026 года граждане России могут находиться в КНР до 30 дней без оформления визы.