Видеопроекты ТМК стали лауреатами конкурса "Лучшее корпоративное видео"

Трубная металлургическая компания (ТМК) стала победителем в ежегодном конкурсе "Лучшее корпоративное видео". Организатором мероприятия выступила Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Компания была удостоена высшей награды сразу в двух категориях за свои видеопроекты, сообщает пресс-служба ТМК.

Цикл образовательных видеоматериалов под названием "Доспехи трубников" стал победителем в категории "Видео по охране труда и промышленной безопасности". Этот проект наглядно демонстрирует тестовые испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ), проводившиеся на мощностях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в структуру ТМК). Результаты тестов подтверждают надёжность и практическую применимость СИЗ в реальных производственных сценариях, а также способствуют формированию ответственного подхода к вопросам обеспечения безопасности. "Доспехи трубников" по корпоративному телеканалу ТМК увидели свыше полумиллиона человек.

В категории "Лучшее музыкальное и звуковое сопровождение" победителем стал видеоклип "День Победы". Этот ролик, созданный в партнёрстве с артистом Тимуром Ведерниковым, стал частью проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ. Песню "День Победы" исполнили работники шести производственных площадок, расположенных в четырёх областях присутствия компании: Волгоградской, Ростовской, Свердловской и Челябинской. К музыкальному проекту также присоединились детские ансамбли и приглашённые исполнители, чья творческая карьера тесно связана с регионами, где расположены предприятия ТМК.

По словам директора по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям ТМК Фёдора Климкина, в своих проектах компания стремимся сочетать практическую пользу и эмоциональную составляющую, что находит искренний отклик у зрителей. А признание профессионального сообщества подтверждает, что данный подход работает.