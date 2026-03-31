Второй иностранный язык в старших классах станет добровольным

Министерство просвещения подготовило проект, который отменяет обязательное изучение второго иностранного языка в старшей школе. Теперь этот предмет ученики будут осваивать только по собственному желанию. Чтобы ребенок посещал такие уроки, родителям достаточно подать письменное заявление в администрацию школы. Таким образом ведомство опровергло прошлые сообщения о том, что второй язык планируют сделать принудительным для всех российских школьников, пишет РИА Новости.

Согласно документу, школы введут дополнительные языковые занятия только в том случае, если у них есть подходящие условия и педагоги. Ученики смогут выбрать язык из списка, который предложит само учебное заведение. Новые правила позволяют старшеклассникам самостоятельно определять приоритеты в учебе и не тратить время на лишние предметы перед сдачей выпускных экзаменов. Проект приказа подтверждает, что образовательная система переходит к более гибкому формату обучения.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения получит новые учебники по русскому языку и литературе для 10–11 классов, которые сразу после этого отправят на проверку и апробацию.