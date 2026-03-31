Бывший свердловский вице-губернатор пытался отменить свой домашний арест

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов останется под домашним арестом. Он и его адвокат не смогли добиться изменения меры пресечения.

Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве по делу "Объединенной теплоснабжающей компании" (ОТСК), которую через приватизированное "Облкоммунэнерго" контролировала "Корпорация СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Чемезову, как и остальным фигурантам, вменяют мошенничество при распределении субсидий, выделявшихся в рамках концессионного соглашения.

Изначально Олег Чемезов находился в СИЗО Челябинска. В конце 2025 года суд изменил ему меру пресечения на более мягкую – домашний арест, который в феврале нынешнего года был продлен до мая.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, это постановление было обжаловано самим обвиняемым и его защитником. Чемезов и адвокат ходатайствовали о замене меры пресечения на запрет определенных действий.

В итоге облсуд оставил домашний арест в силе, приведя формулировку наложенных на Чемезова запретов в соответствие с ранее принятыми и вступившими в силу решениями. Так, ему разрешено общение с близкими родственниками, круг которых определен законом, не только проживающих с ним в одном жилище. Кроме этого, Чемезову можно покидать дом без разрешения следователя и контролирующего органа при обращении за экстренной медицинской помощью.

Олег Чемезов останется под домашним арестом до 15 мая 2026 года.

Ранее сообщалось, что супругу свердловского экс-вице-губернатора Ирину Чемезову обвиняют в хищении почти 15 млн рублей по другому делу о мошенничестве.