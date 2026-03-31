Готовую еду заставят производить по правилам

Роспотребнадзор предложил изменения в санитарные нормы для предприятий общественного питания, поскольку существующие правила не обеспечивают качество и безопасность готовой еды. Разработан соответсвующий проект постановления главного санитарного врача РФ.

В Роскачестве отмечают, что две трети россиян покупают или заказывают готовые блюда на ужин. А рынок готовой еды растет намного быстрее, чем уточняются нормативы. Некоторые даже выражают обеспокоенность тем, что россияне разучились готовить и в критической ситуации окажутся беспомощными. Все это вынуждает более строго контролировать качество приготовления еды.

Сейчас разрабатывается ГОСТ на готовую еду. Проект постановления предусматривает ряд требований, например: уровень автоматизации процессов должен быть не менее 50%, в жилых домах производство еды должно быть под запретом, обязательно должно быть подключение к системе водоснабжения, должен быть контроль гигиенических нормативов и других показателей и др.

В настоящее время 35% россиян регулярно покупают готовые блюда в сетевых магазинах. Сервисами доставки готовых блюд пользуются 30% опрошенных. Однако специалисты считают, что есть риски как по условиям хранения еды, так и по составу блюд: производители часто используют много соли, сахара, усилителей вкуса и т.п.