В Дагестане остаются подтопленными более 800 жилых домов

"В Республике Дагестан в 6 населенных пунктах остаются подтопленными 811 жилых домов, 1 043 приусадебных участка, 55 участков автодорог", - сообщили в МЧС России.

В пунктах временного размещения остаются 197 человек, из них 53 ребенка. В районах, где дома освободились от воды, к работе приступили оценочные комиссии для установления ущерба. Продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения и газоснабжения.

Напомним, в Дагестане из-за сильных дождей произошли массовые отключения электричества и воды. В республике ввели режим повышенной готовности. В отдельных районах Махачкалы ввели режим чрезвычайной ситуации.