В Пермском крае вводили режим "ракетной опасности"

В Пермском крае рано утром вновь вводили режим "ракетной опасности". Информацию об угрозе опубликовал краевой минтербез в 04.18, передает корреспондент Накануне.RU.

Уже в 06.07 режим "ракетной опасности" был отменен.

В ведомстве уточняют, что порядок действий при режиме такой же, как при угрозе атаки БПЛА. Если вы в здании, необходимо спуститься на нижние этажи, подвал или паркинг. Нельзя пользоваться лифтом. В доме следует спуститься в подвал или найти внутреннюю комнату без окон. Закрыть окна и шторы, подготовить "тревожный набор": вода, еда, лекарства, фонарик, документы. На улице следует зайти в ближайшее здание или подземный переход. Следует избегать открытых пространств.

Напомним, впервые режим "ракетной опасности" был введен в регионе 27 февраля. Тогда две ракеты ВСУ атаковали Чувашскую Республику. Одна ракета была сбита, другая – изменила курс.