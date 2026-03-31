В Екатеринбурге улицу Пушкина хотят превратить в сквер для пешеходов с велодорожками

В Екатеринбурге задуман проект превращения улицы Пушкина в сквер для пешеходов с велодорожками и озеленением. Об этом сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

"Для этого излишне широкую четырехполосную улицу, на которой никогда не было пробок, сузят до двухполосной, а освободившуюся часть отдадут пешеходам. Реализует этот проект первый вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов", - пишет канал.

По его данным, стоимость проекта составляет до 300 млн рублей. Он может быть реализован уже в этом году.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, которая займется благоустройством набережной рек Исети и Ольховки.