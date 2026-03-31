СМИ: Трамп готов завершить операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп готов завершить операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, об этом он заявил помощникам, пишет Wall Street Journal.

По информации источников издания, в последние дни Трамп и его помощники пришли к выводу, что при попытке открыть пролив сроки конфликта превысят запланированные четыре-шесть недель. В связи с этим глава Белого дома решил, что Вашингтону следует ограничиться главными целями — снизить возможности флота Ирана и его ракетные запасы.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов, при соблюдении которого может завершиться война на Ближнем Востоке. Издание утверждает, что в плане есть пункты, касающиеся баллистических ракет и ядерной программы Ирана, ситуации с морским трафиком.