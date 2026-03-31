Артем Артюх занял пост гендиректора ГК "ГАЗЭКС"

За развитие газораспределительной системы Свердловской области теперь будет отвечать Артем Артюх. Именно его Совет директоров назначил гендиректором Группы компаний "ГАЗЭКС", сообщает пресс-служба АО "Екатеринбурггаз".

До него эту должность на протяжении 11 лет занимал Валерий Боровиков, посвятивший работе в газораспределительной отрасли 29 лет. Свой пост он покинул по собственному желанию.

Артем Артюх является выпускником Уральской государственной юридической академии по программе "Мастер делового администрирования" Высшей школы экономики, имеет дополнительное образование переводчика английского языка.

В энергетике он работает с 2015 года. Ранее руководил правовой службой "Т Плюс" в Свердловской области и активно участвовал в реализации крупнейших инвестиционных проектов по развитию энергетики региона. В их числе заключение концессионных соглашений в Нижней Туре, Березовском и Первоуральске.