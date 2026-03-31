31 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Пресс-служба ОАО &quot;Компания Усть-Луга&quot;

ВСУ атакуют Ленобласть седьмой день подряд: поврежден порт Усть-Луга

Двое детей и один взрослый пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, повреждения зафиксированы в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки сбитого дрона повредили стекло в трех жилых домах, двух кабинетах школы и здании соцзащиты. Пострадали трое — двое детей и взрослый. Госпитализация им не потребовалась, уточнил губернатор.

Отражение атаки также шло в Кингисеппском и Выборгском районах, сообщил Дрозденко.

Он добавил, что к 6 часам утра силы ПВО перехватили и уничтожили 38 вражеских БПЛА над Ленобластью. В аэропорту Пулково задержаны либо отменены десятки рейсов.

ВСУ атакуют Ленобласть семь дней подряд. За неделю беспилотники нанесли четыре удара по двум крупнейшим нефтяным портам России на Балтике — Усть-Луге и Приморску. Через эти терминалы проходит почти половина всего морского экспорта российской нефти, около 1,7 млн баррелей в сутки. Повреждения резервуаров, причалов и сливо-наливных эстакад уже привели к остановке отгрузок, и даже если восстановление займет несколько дней, рынок потеряет значительные объемы.

