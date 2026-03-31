Минцифры России выступило против административной ответственности за использование VPN

Минцифры России выступило против введения административной ответственности за использование VPN.

По словам главы министерства Максута Шадаева, власти хотят ограничить использование VPN с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. Введение административной ответственности – решение в лоб, которое министерству категорически не нравится. Есть нюансы, которые не позволяют ограничить работу VPN-сервисов, среди них – доступы разработчиков, встроенная оплата. Ведомство готово к диалогу с представителями бизнеса для поиска правильного решения, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в России абоненты операторов связи могут начать платить за использование VPN. Речь идёт о плате за потребление более 15 Гб международного трафика в месяц.

28 марта глава Минцифры Максут Шадаев якобы провёл два совещания с бизнесом. На первом присутствовали представители крупных операторов связи, на втором – цифровых платформ (VK, Ozon, "Авито", Wildberries, "Яндекс") и интернет-ретейла.

Министр попросил принять меры против использования их клиентами средств обхода блокировок. В частности, операторов связи глава Минцифры попросил ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Новая мера должна заработать до 1 мая.