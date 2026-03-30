Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Власти Екатеринбурга обозначили требования к 50 новым трамваям

Администрация Екатеринбурга разместила на сайте госзакупок документацию по обновлению городского трамвайного парка. В рамках транспортной реформы город закупит еще 50 новых трехсекционных трамваев, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

"Приобретать современный подвижной состав будем в лизинг. Помимо 50 трамваев, в этом году парк общественного транспорта пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 15 автобусов особо большого класса", — ранее писал в своем канале в MAX глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Как следует из документации, трамваи будут низкопольными, с максимальной пассажировместимостью 150 человек. Вагоны оснастят современной системой климат-контроля, светодиодным освещением и удобной эргономичной отделкой салона.

Особое внимание уделено комфорту пассажиров. В трамваях установят раздельные сиденья с возможностью санитарной обработки, тонированные стекла с форточками и систему радиоинформирования для слабовидящих пассажиров. Также предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников и современные системы безопасности.

Технические новации включают асинхронные тяговые двигатели, электронную систему управления и возможность автономного хода до 300 метров. Трамваи будут оснащены современными системами автоматизированной оплаты проезда, навигации и видеонаблюдения.

Сиденья в трехсекционном трамвае в Екатеринбурге(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца или 100 тысяч километров пробега. Срок службы вагонов — не менее 30 лет. Поставка трамваев будет выполняться в 2026 году. Транспорт полностью адаптирован для эксплуатации в климатических условиях Урала и способен работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия.

Обновление подвижного состава — важная часть транспортной реформы, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Ранее были определены маршруты для 103 новых автобусов, закупаемых перевозчиками Екатеринбурга по программе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Предполагается, что машины большого и среднего класса выйдут на улицы уральской столицы уже в ноябре. Так, 50 единиц подвижного состава большого класса приобретет в лизинг ЕМУП "Гортранс". Еще 53 машины пополнят автобусный парк частных перевозчиков. 

Также парк общественного транспорта Екатеринбурга в этом году пополнят 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

 

