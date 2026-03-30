Игорь Бабушкин провел совещание по подготовке Астраханской области к Международному фестивалю молодежи и старт программы «Проводники смыслов. Новый маршрут»

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел совместное заседание межведомственной комиссии по реализации государственной молодежной политики и совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи «Движение Первых». В ходе встречи обсудили реализацию федеральной программы «Проводники смыслов. Новый маршрут», подготовку к Международному фестивалю молодежи, вопросы цифровой безопасности подростков и ключевые проекты «Движения Первых» в регионе.

Губернатор отметил, что федеральная программа «Проводники смыслов. Новый маршрут», стартовавшая в рамках национального проекта «Молодежь и дети», призвана стать эффективным инструментом вовлечения школьников и студентов в жизнь области.

Также на заседании рассмотрели подготовку к Международному фестивалю молодежи, который по указу Президента РФ пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года.

Александр Голобоков сообщил, что делегация Астраханской области составит 33 человека (27 участников от 18 до 35 лет, 3 участника от 14 до 17 лет и 3 иностранных гражданина, проживающих в регионе). Кроме того, определена квота на 8 волонтеров.

Глава региона напомнил, что два года назад астраханцы достойно представили область на Всемирном фестивале молодежи, и подчеркнул необходимость сохранить высокую планку.

«Фестиваль объединит 10 тысяч молодых людей из России и зарубежья. Учитывая масштаб, нужно максимально ответственно подойти к составу участников нашей делегации. Региональное министерство госуправления прошу подключиться в части информационной кампании и освещения участия нашей делегации в фестивальных мероприятиях», – поручил Игорь Бабушкин.

Особое внимание на заседании уделили вопросам профилактики киберпреступлений в отношении детей и подростков. Министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Алексей Набутовский доложил о работе, проводимой в регионе.

Так, на базе учебных заведений регулярно проходят тематические уроки, родительские собрания и мероприятия, посвященные цифровой грамотности. Только в 2025 году в СМИ было опубликовано более 1600 материалов по теме информационной безопасности, в телеэфире вышло свыше 2000 видеороликов о методах дистанционного мошенничества. Благодаря принимаемым мерам количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сократилось более чем на 19% по сравнению с 2024 годом.

Еще одним вопросом стало обсуждение проектов «Движения Первых» в регионе на текущий год. К участникам заседания обратилась руководитель департамента регионального взаимодействия Общероссийского «Движения Первых» Ольга Негрова. Она отметила активное развитие движения в Астраханской области и поблагодарила губернатора и региональное правительство за системную поддержку молодежных инициатив.

Председатель совета регионального отделения Виктория Шувалова сообщила, что сегодня движение объединяет более 115 тысяч участников, открыто 364 первичных отделения на базе учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Среди ключевых проектов 2026 года – региональный этап Всероссийской игры «Семейная зарница», в которой примут участие семьи с детьми старше 11 лет. Подготовкой участников займутся наставники – ветераны специальной военной операции. Также 13 мая в Астраханской государственной филармонии состоится фестиваль патриотической театральной постановки «Классика Победы. Время героев», объединяющий более 50 юных артистов.

Кроме того, стартовал Всероссийский проект «Школа КиберБезопасности», направленный на формирование навыков безопасного поведения в цифровой среде.

В завершение заседания Игорь Бабушкин поручил руководителям профильных ведомств и главам муниципальных образований оказывать всестороннее содействие «Движению Первых» и активнее вовлекать молодежь в общественно значимые проекты.