Игорь Седов сообщил о темах, которые обсуждали на заседаниях комитетов Астраханской городской Думы

Сегодня в Городской думе прошли заседания профильных комитетов. Об этом сообщил председатель Астраханской городской Думы Игорь Седов на своих страницах в соцсетях.

Состоялись заседания комитета по городскому хозяйству и благоустройству; совместное заседание комитетов по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам; совместное заседание комитетов по социальной политике, спорту, туризму, молодежной политике и бюджетному блоку.

На заседаниях депутаты рассмотрели вопросы о закреплении и передаче имущества в ведение МУП «Астрводоканал». Также внесли предложения по корректировке муниципальных программ в сферах управления имуществом, образования, физической культуры и спорта.

"Выслушав докладчиков и обсудив все детали, члены профильных комитетов одобрили вынесенные вопросы. Теперь они будут рекомендованы к принятию на ближайшем пленарном заседании Городской думы", - сообщил Игорь Седов.