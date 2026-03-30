Дерипаска призывал россиян перейти на шестидневку

Бизнесмен Олег Дерипаска высказал идею перехода на шестидневную рабочую неделю. Работать при этом надо с 8 до 20 часов.

По мнению Дерипаски, с 2026 г. мир стал другим, и сегодняшний кризис глубже. Он вызван тяжёлой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, к региональным, со всевозможными ограничениями.

"Но этот путь всё равно придётся пройти, и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжёлые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдём на этот новый график – с восьми до восьми, включая субботу, – тем быстрее пройдём эту трансформацию", - написал Дерипаска в своём telegram-канале.