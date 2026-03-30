31 Марта 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловская полиция завершила расследование дела об арсенале оружия, изъятого в местной колонии

Сотрудники свердловской полиции из следственного подразделения ОВД Каменска-Уральского завершили расследование нашумевшего уголовного дела об арсенале оружия, изъятого 13 ноября 2025 г. на территории местной 47 – ой колонии ГУФСИН. Об этом общественность и СМИ проинформировал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, материалы дела состоят из пяти томов. В настоящее время обвинительное заключение в отношении фигуранта направлено для подписания в прокуратуру, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

"Осенью прошлого года схрон был обнаружен в ходе проверочных мероприятий работниками пенитенциарного учреждения в кабине тягача с полуприцепом-рефрижератором марки Peterbilt. Среди изъятого: автомат Калашникова-74 с глушителем и 90 патронами к нему калибра 5,45 мм, взрыватель гранаты УЗРГМ, боевая ручная осколочная наступательная граната РГН, 500 грамм пороха, 9 ножей, охолощенный пистолет Макарова, 19 патронов светозвукового действия, магазин к автомату Калашникова, 7 радиостанций, 4 тактических каски, 4 рюкзака, балаклава, бронежилет, кастет, два сотовых телефона и аксессуары. Официально водитель прибыл в колонию для загрузки изготовленной продукции деревообработки", - сказал Горелых.

Подозреваемый гражданин Чапалов зарегистрирован в Оренбургской области.

"Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение транспорта, однако в места лишения свободы тогда он не угодил по причине примирения сторон. Свою вину за перевозку и хранение оружия мужчина признал частично, от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался. До судебного заседания подозреваемый дальнобойщик содержится под стражей", - отметил полковник Горелых.

Он также сообщил, что шофёр выполнял частные заказы по перевозке грузов.

"Задержанному жителю города Орска представителями МВД предъявлено обвинение в совершении преступления по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. За подобные противоправные деяния действующим законодательством нашей страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - сказал Валерий Горелых.

Теги: Схрон, арсенал


