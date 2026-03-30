Астраханцы уже направили первые партии гуманитарного груза в Дагестан

Из-за обильных дождей жители республики столкнулись с серьезными проблемами: многие населенные пункты остались без электричества и воды. По поручению губернатора Астраханской области и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Бабушкина был организован сбор предметов первой необходимости.

В акции сбора помощи участвовали депутаты, общественные организации, вузы и представители этнокультурных объединений Астраханской области.

Первые партии гуманитарного груза отправились в Дагестан. В его составе продукты питания, постельные принадлежности и средства личной гигиены.

«Сегодня в республику уехали две машины с гумпомощью. Всего — около 25 тонн питьевой воды и других продуктов. Работа будет продолжена. Каждый желающий может присоединиться и помочь тем, кто оказался в беде», — рассказал председатель Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию дагестанской культуры «Дагестан» Юсуп Магомедов.

Сбор гуманитарной помощи продлится до 3 апреля. Принести предметы первой необходимости можно в штаб общественной поддержки «Единой России» по адресу: ул. Володарского, 12 / Ахматовская, 12 с 9:00 до 17:00. Подробнее можно узнать по номеру телефона: +7 (8512) 30-60-98.