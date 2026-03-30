В Калужской области задержали угонщиков фур с санкционными товарами на 3 млн рублей

В Калужской области задержали преступников, угнавших из зоны таможенного контроля грузовики с санкционной продукцией на сумму более 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

По данным ведомства, злоумышленники сумели проникнуть в помещение таможни, угнать большегрузы и скрыться, протаранив ограждение. Сотрудники ФСБ совместно с ГАИ задержали угонщиков. Грузовики с нелегальным товаром вернули обратно в зону таможенного контроля.

