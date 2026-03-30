30 Марта 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Фото: nakanune.ru

В Госдуме предложили ввести ПДД и штрафы для роботов-доставщиков

Депутат Ярослав Нилов обратился к главам Минтранса и МВД с предложением прописать правила дорожного движения для роботов-курьеров. Он также считает нужным ввести штрафы для владельцев такой техники за нарушения на дорогах, сообщает "РГ".

Нилов отмечает, что в крупных городах России автоматические доставщики становятся все популярнее. Компании выбирают их, потому что роботы обходятся дешевле и работают безопаснее живых курьеров. Сейчас "роверы" уже ездят по улицам Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Иннополиса. Скоро они появятся в Нижнем Новгороде и городах Подмосковья.

Хотя роботы фактически стали участниками дорожного движения, закон до сих пор не определяет их статус. Пока таких устройств мало, они редко мешают людям или машинам, но первые аварии с ними уже случаются. Депутат задается вопросом: кто возместит ущерб, если робот попадет в ДТП из-за сбоя в программе или навигации?

Автор инициативы напоминает об опыте с электросамокатами. Власти начали прописывать правила для них слишком поздно, что привело к росту аварий и недовольству пешеходов. Чтобы не повторять эту ошибку с роботами-доставщиками, Нилов предлагает правительству уже сейчас подготовить правовую базу, определить правила эксплуатации и назначить ответственных за возможные происшествия.

Ранее начальник московской полиции Олег Баранов сообщил депутатам Мосгордумы, что в будущем роботы-доставщики полностью заменят обычных курьеров на столичных улицах. Сейчас МВД совместно с правительством Москвы и "Яндексом" дорабатывает технологии, чтобы сделать беспилотники максимально надежными и безопасными для прохожих. 

Теги: робот, курьер. доставка


