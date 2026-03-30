В Радужном педофил проник в квартиру и надругался над 14-летней девочкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Осенью прошлого года 55-летний мужчина, будучи пьяным, зашел в лифт вместе с ребенком. В кабине он напал на ребенка и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера. После остановки лифта он вышел следом за школьницей и незаконно проник в квартиру, где девочка проживала вместе с семьей. Воспользовавшись отсутствием взрослых, он изнасиловал ребенка.

Суд признал его виновным по п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ и ч. 1 ст. 139 УК РФ и назначил наказание в виде девяти лет семи месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

С целью предупреждения совершения новых преступлений суд установил в отношении осужденного дополнительное ограничение свободы сроком на год, включающее запрет на выезд за пределы территории муниципального образования и изменение места жительства без согласия специализированного государственного органа, а также обязанность являться на регистрацию.

Рассмотрен гражданский иск потерпевшей. Суд удовлетворил его в полном объеме, взыскав с осужденного в счет компенсации морального вреда 500 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.