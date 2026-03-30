В Перми следком возбудил дело на подростков, которые жгли ветки у Вечного огня

В Перми возбуждено уголовное дело на подростков, которые жгли ветки и нецензурно бранились рядом с Вечным огнем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ по поручению главы регионального управления Дениса Головкина.

Сегодня стало известно, что подростки, находясь на территории мемориального комплекса на горе Вышка, расположенного в Мотовилихинском районе города Перми, являющегося объектом культурного наследия народов РФ регионального значения, жгли ветки деревьев, а также выражались нецензурно вблизи "Огня вечной славы".

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления, допрашиваются очевидцы произошедшего. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.