Культурная катастрофа в Иране: под ударами оказались памятники ЮНЕСКО

30 Марта 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Культурная катастрофа в Иране: под ударами оказались памятники ЮНЕСКО

Министерство культуры Ирана сообщило, что атаки США и Израиля нанесли серьезный ущерб культурному наследию страны. Число пострадавших объектов выросло со 114 до 131. В этот список вошли памятники мирового, национального и регионального значения. Власти республики призывают мировое сообщество обратить внимание на проблему и помочь сохранить общее достояние человечества, передает ТАСС.

Больше всего пострадала провинция Тегеран - там поврежден 61 объект. В Исфахане ущерб получили 23 памятника, в Курдистане - 12. Также разрушения зафиксировали в провинциях Лорестан, Керманшах, Хузестан, Фарс, Бушер и других регионах страны.

Обстрелы затронули 50 иранских музеев. Среди них оказался знаменитый дворец Голестан в Тегеране, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце XVIII века этот комплекс служил резиденцией шахов из династии Каджаров.

Кроме исторических зданий, атаки повредили 64 туристических объекта в десяти провинциях. Удары нанесли урон отелям, турфирмам и ресторанам. Министерство культуры продолжает оценивать масштаб последствий для истории и экономики страны.

Ранее сообщалось, что война США и Израиля против Ирана серьезно подрывает мировую продовольственную безопасность, причем эксперты считают этот удар более опасным, чем рост цен на нефть. Из-за конфликта в Персидском заливе и экспортных ограничений со стороны России, Китая и Турции под угрозой оказались почти 45% поставок азотных удобрений, а стоимость мочевины уже подскочила на 60%. 

Теги: иран, война


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Экспертное мнение



Мнения из сети