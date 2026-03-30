Культурная катастрофа в Иране: под ударами оказались памятники ЮНЕСКО

Министерство культуры Ирана сообщило, что атаки США и Израиля нанесли серьезный ущерб культурному наследию страны. Число пострадавших объектов выросло со 114 до 131. В этот список вошли памятники мирового, национального и регионального значения. Власти республики призывают мировое сообщество обратить внимание на проблему и помочь сохранить общее достояние человечества, передает ТАСС.

Больше всего пострадала провинция Тегеран - там поврежден 61 объект. В Исфахане ущерб получили 23 памятника, в Курдистане - 12. Также разрушения зафиксировали в провинциях Лорестан, Керманшах, Хузестан, Фарс, Бушер и других регионах страны.

Обстрелы затронули 50 иранских музеев. Среди них оказался знаменитый дворец Голестан в Тегеране, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце XVIII века этот комплекс служил резиденцией шахов из династии Каджаров.

Кроме исторических зданий, атаки повредили 64 туристических объекта в десяти провинциях. Удары нанесли урон отелям, турфирмам и ресторанам. Министерство культуры продолжает оценивать масштаб последствий для истории и экономики страны.

Ранее сообщалось, что война США и Израиля против Ирана серьезно подрывает мировую продовольственную безопасность, причем эксперты считают этот удар более опасным, чем рост цен на нефть. Из-за конфликта в Персидском заливе и экспортных ограничений со стороны России, Китая и Турции под угрозой оказались почти 45% поставок азотных удобрений, а стоимость мочевины уже подскочила на 60%.