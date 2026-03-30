Льготы по карте "Мир" могут стать автоматическими

Минцифры предложило упростить жизнь льготникам и автоматически начислять им скидки при оплате картой "Мир". Ведомство уже разработало проект постановления правительства и выставило его на общественное обсуждение. Если документ примут, эксперимент стартует 1 июля 2026 года.

Пресс-служба Минцифры пояснила, что пенсионеры, студенты, инвалиды и многодетные семьи смогут получать положенные льготы в аптеках, магазинах или транспорте. Для этого достаточно будет просто приложить банковскую карту к терминалу. При этом система сохранит конфиденциальность: продавец не увидит, к какой именно льготной категории относится покупатель.

Чтобы сервис заработал, человеку нужно будет указать номер своей карты в личном кабинете на портале "Госуслуги". Привязывать можно карту "Мир" любого банка. В пояснительной записке к проекту указано, что сначала систему проверят в трех регионах. Тестовый период продлится полгода и завершится 31 декабря 2026 года. Если опыт окажется удачным, власти внедрят этот механизм по всей стране.

В министерстве также напомнили, что сегодня государство уже использует карту "Мир" как основной инструмент для выплаты пенсий и социальных пособий россиянам. Это делает новую систему удобным дополнением к существующим мерам поддержки.

Сообщалось, что с 19 марта клиенты ВТБ могут покупать товары на Яндекс Маркете со скидкой до 50%, просто привязав карту банка к своему аккаунту. Новая партнерская программа позволяет экономить несколько тысяч рублей в месяц, причем воспользоваться предложением могут и клиенты других банков, если оформят карту ВТБ.