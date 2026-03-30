В Екатеринбурге двое детей сбежали из детсада: СК возбудил дело

В Екатеринбурге двое детей сбежали из детского сада. Инцидентом уже заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно об обнаружении двух маленьких детей в Екатеринбурге, которые были на улице без сопровождения их законных представителей. Со слов самих малолетних, они самовольно покинули детский сад. В настоящее время дети находятся в безопасности.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 293 УК РФ "Халатность". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, похожий случай произошел недавно в Нижнем Тагиле, где ребенок в одиночку ушел вечером из детсада.