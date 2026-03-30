Большой футбол возвращается: клубы Донбасса и Крыма зашли во Вторую лигу

Футбольные команды "Шахтер" из Донецка, "Заря" из Луганска и "Кызылташ" из Бахчисарая провели свои первые матчи в профессиональном российском дивизионе.

"Шахтер" и "Заря" - это новые спортивные организации. Луганский клуб до этого выступал в Лиге Содружества и чемпионате Ростовской области. В прошлом сезоне футболисты "Зари" успешно прошли через стыковые игры и заняли второе место в финале Третьей лиги. Донецкий "Шахтер" сначала играл в турнирах ДНР, затем перешел в соревнования Ростовской области, а в прошлом году выиграл чемпионат "Содружество" и стал финалистом Кубка, сообщает РГ.

Крымский футбол во Второй лиге теперь представляет не только Севастополь и Ялта, но и "Кызылташ". Раньше эта команда соревновалась в премьер-лиге Крымского футбольного союза.

Первый тур принес новичкам разные результаты. "Заря" проиграла "Севастополю-2014" со счетом 1:4. Встреча между "Шахтером" и "Кызылташем" закончилась победой крымчан - 0:1.

Пока ни один из трех клубов не может принимать гостей в родном городе. «Шахтер» проводит домашние встречи в Таганроге на стадионе «Форте», где раньше выступала местная команда. "Заря" тоже переехала в Ростовскую область - она играет на хуторе Абрамовка. "Кызылташ" принимает соперников на поле в Симферополе.