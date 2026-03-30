Житель Нижнего Тагила оспорил отцовство на 7-летнего сына

Житель Нижнего Тагила смог оспорить отцовство на 7-летнего сына от бывшей супруги после пройденного ДНК-теста. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Свердловчанин был уверен, что является отцом ребенка, однако уже после развода его экс-супруга усомнилась в этом и решила переговорить об этом с бывшим мужем. Тест ДНК показал, что мальчик, которого мужчина растил все эти годы, действительно не является его биологическим ребенком. Тогда тагильчанин обратился в суд с просьбой оспорить отцовство. Мать ребенка в судебном заседании согласилась с доводами бывшего супруга и не возражала против удовлетворения иска.

Оценив представленные доказательства, суд исключил сведения мужчины как отца из актовой записи о рождении ребенка, а запись об установлении отцовства аннулировал. Решение суда вступило в законную силу.