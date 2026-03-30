Telegram за выходные заблокировал более 150 тысяч каналов и групп

Более 150 тыс. каналов и групп заблокировал Telegram за прошедшие выходные. Это следует из подсчетов ТАСС на основе статистики на сайте мессенджера.

С начала года за нарушение правил использования заблокировано уже 11,1 млн пабликов. Самая массовая блокировка за всю историю наблюдений в мессенджере произошла 1 января 2026 года - почти 543 тыс. групп и каналов.

Ранее сообщалось, что на фоне замедления мессенджера Telegram контента в нем стало больше. Более 60% публичных каналов увеличили частоту публикаций.