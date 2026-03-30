В России Правительство поддержало право регионов запрещать продажу вейпов

В Правительстве одобрили поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табака и вейпов.

Они включают предоставление регионам права в экспериментальном режиме запрещать розничную продажу вейпов. Лицензирование розничной и оптовой продажи табака и вейпов вводится в РФ с 1 октября 2026 г., пишет ТАСС.

Отметим, тема эта не нова. Ещё 18 января 2023 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании дал профильным комитетам поручение в приоритетном порядке изучить ситуацию с электронными системами доставки никотина и внести предложения о возможности введения их запрета.

"Речь идёт о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов. Если вы будете разговаривать с учителями, они вам обязательно скажут, что у них в письменном столе находятся отобранные у учеников вейпы. Совершенно очевидно: не работают те нормы, которые мы ранее принимали, предоставив право регионам регулировать эти вопросы", - сказал тогда Володин.