Касперская: ИИ не повысит производительность труда, надежды властей тщетны

Надежды властей на повышение производительности труда за счет ИИ напрасны. В этом уверена председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Она прокомментировала выступление на XXXV съезде РСПП министра экономического развития Максима Решетникова, который сказал, что сейчас главное для экономики – это повышение производительности труда. А вице-премьер Дмитрий Горигоренко заявил, что одним из основных драйверов повышения производительности труда является ИИ.

Ранее исследование Массачусетского технологического института показало, что 95% опрошенных компаний не получили отдачи от использования ИИ. Распространенные ИИ-инструменты вроде ChatGPT приводят в основном к повышению индивидуальной производительности сотрудников, а не производительности труда в компаниях в целом. Они позволяют сотруднику быстро что-то сгенерировать, но это мало что дает компании, а бизнес-процессы от этого эффективнее не становятся. Применение ИИ не приводит к росту выручки. Так на что надеются российские власти?

"Показательно, что главным Григоренко считает не создание собственных систем ИИ, а скорейшее внедрение – и на это правительство будет делать упор. Но позвольте – если мы не упираем на создание своего, то что же мы будем внедрять – Chat GPT, Gemini, DeepSeek? Чтобы все данные и наработки сразу уходили за рубеж?" – вопрошает Касперская.