"Нас воспитывали, чтобы мы помогали". Мама Дениса Аллаярова дала показания в суде

Мама бывшего редактора "Ура.ру" Дениса Аллаярова - Наталья Аллаярова выступила в суде а защиту сына. По ее словам, в их семье всех учили помогать друг другу, а с дядей журналиста - Андреем Карповым у них были теплые отношения до этой истории.

"То, что сейчас происходит в нашей семье, для нас это шок. Нас мама воспитывала, чтобы мы помогали. Мы вырастили нашего брата, Андрея, вынянчили его. Дениса он вырастил на своих руках. Очень близкие у нас родственные отношения, теплые. Теперь из-за его показаний Денис за решеткой, мы с ним не общаемся", - передает слова Аллаяровой "Ъ-Урал".

Своего ребенка она описала как замечательного и отзывчивого, готового всегда прийти на помощь. Аллаярова также рассказала, что ее сын хорошо общался с Карповым, который привел его в футбол.

Она также добавила, что Карпов ранее просил у семьи 40 тыс. рублей, якобы для того, чтобы отправиться в зону СВО, однако так никуда и не поехал.

Напомним, экс-начальник отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД России по Екатеринбургу Андрей Карпов был осужден Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга за продажу оперативной информации журналисту. Сумма взятки составила 120 тысяч рублей.

Суд вынес решение об условном сроке на 4 года, с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Также суд лишил осужденного специального звания старший лейтенант полиции. Суд конфисковал в доход государства сумму взятки в размере 120 тысяч рублей. Мягкость наказания обусловлена явкой с повинной, активным сотрудничеством со следствием и заключённым досудебным соглашением.

Что касается Дениса Аллаярова, его дело по обвинению в даче взяток своему дяде за получение оперативных сводок МВД сейчас рассматривается Верх-Исетским райсудом.